Глава ФМБА: около девяти дней уйдет на создание тест-системы для выявления штамма «омикрон»

Фото: Максим Платонов

На создание тест-системы для определения нового омикрон-штамма COVID-19 может уйти около девяти дней. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, этот штамм собрал в себе мутации предыдущих штаммов вируса. И летом этого года был зарегистрирован набор, который определял все уже известные варианты. Поэтому на проектирование тест-системы может уйти 3-4 дня, а на само создание потребуется еще 5 дней, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на экспериментальную работу по получению вакцины против нового омикрон-штамма коронавируса потребуется не более 10 дней.

Диана Жиленкова