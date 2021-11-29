За 13 дней МФЦ Татарстана выдали более 62 тысяч сертификатов с QR-кодами о вакцинации

За неполные две недели новым сервисом в многофункциональных центрах — по распечатке сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании без регистрации на портале «Госуслуги РФ» - воспользовались более 62 тысяч татарстанцев.



При этом только за двумя из 263 оказываемых учреждением услуг — подтверждением учетной записи ЕСИА, необходимой для получения QR-кода на портале Госуслуги РФ и распечаткой матричных кодов - с 11 октября по 28 ноября в МФЦ Татарстана поступило около 354 тысяч обращений. В среднем по республике ежедневно фиксируется до 9,5 тысяч обращений за данными услугами, а максимума спрос достиг 24 ноября, когда за ними обратилось более 13 тысяч человек. В МФЦ отмечают, что до введения масштабного применения QR-кодов в республике в день фиксировалось не более 1,3 тысяч обращений.

Чтобы получить QR-код в офисе «Мои документы» в «бумажном» варианте, вакцинированным гражданам достаточно предъявить паспорт и СНИЛС. Годится и временное удостоверение личности, выданное взамен паспорта в случае, если он сдан на замену по достижении определенного возраста. Но тогда придется также предъявить реквизиты старого паспорта, чтобы поисковый сервис, разработанный специально для МФЦ смог найти необходимую справку.

А вот республиканские справки с QR-кодом о медотводах и временные справки о вакцинации, предусмотренные на период до введения второго компонента вакцины в МФЦ не распечатывают, сообщила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова,

Она также рассказала, что многих татарстанцев заинтересовала возможность распечатать сертификат в МФЦ за других лиц по доверенности:

— Паспортные данные обладателя сертификата можно внести в доверенность, написанную от руки. Сам документ приносить не обязательно, но необходимо соблюсти точность переноса данных на бумагу.

Ранее «Реальное время писало, что в МФЦ Татарстана не выдают QR-кодов о медотводе от вакцинации против СOVID.