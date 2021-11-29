В Татарстане привились от коронавируса 2 020 862 человека
В выходные Татарстан перешагнул отметку в 2 млн привившихся. На утро понедельника в республике зарегистрировано 2 020 862 получивших вакцину.
Второй компонент вакцины получили 1 544 875 человек.
По данным мэрии Казани, в поликлиниках Казани выдали 5 230 республиканских QR-кодов о медотводах от вакцинации против COVID-19.
Двухмиллионным привившимся стала 78-летняя жительница Казани Галина Вакилова.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым