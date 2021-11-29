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В Татарстане привились от коронавируса 2 020 862 человека

12:20, 29.11.2021
В Татарстане привились от коронавируса 2 020 862 человека
Фото: realnoevremya.ru

В выходные Татарстан перешагнул отметку в 2 млн привившихся. На утро понедельника в республике зарегистрировано 2 020 862 получивших вакцину.

Второй компонент вакцины получили 1 544 875 человек.

По данным мэрии Казани, в поликлиниках Казани выдали 5 230 республиканских QR-кодов о медотводах от вакцинации против COVID-19.

Фото: instagram.com/minzdravrt

Двухмиллионным привившимся стала 78-летняя жительница Казани Галина Вакилова.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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