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«Вакцина» стала словом 2021 года по версии словаря Merriam-Webster

01:38, 30.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
«Вакцина» стала словом 2021 года по версии словаря Merriam-Webster
Фото: Максим Платонов

Американский словарь Merriam-Webster избрал понятие «вакцина» (vaccine) словом 2021 года. Об этом говорится на официальном сайте словаря.

В сообщении указано, что количество запросов по этому слову увеличилось на 601% с начала 2020 года. А по сравнению с 2019 годом это число возросло на 1048%. В текущем году слово «вакцина» стало означать намного больше, чем просто лекарство. Оно оказалось в центре обсуждений о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных нормах и др.

Фото: Максим Платонов

В начале ноября Оксфордский словарь английского языка избрал vax словом 2021 года. Хотя до текущего года это слово использовалось редко, в сентябре оно стало применяться в 72 раза чаще, чем в аналогичном месяце 2020 года.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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