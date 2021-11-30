«Вакцина» стала словом 2021 года по версии словаря Merriam-Webster

Фото: Максим Платонов

Американский словарь Merriam-Webster избрал понятие «вакцина» (vaccine) словом 2021 года. Об этом говорится на официальном сайте словаря.

В сообщении указано, что количество запросов по этому слову увеличилось на 601% с начала 2020 года. А по сравнению с 2019 годом это число возросло на 1048%. В текущем году слово «вакцина» стало означать намного больше, чем просто лекарство. Оно оказалось в центре обсуждений о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных нормах и др.

Фото: Максим Платонов

В начале ноября Оксфордский словарь английского языка избрал vax словом 2021 года. Хотя до текущего года это слово использовалось редко, в сентябре оно стало применяться в 72 раза чаще, чем в аналогичном месяце 2020 года.

Диана Жиленкова