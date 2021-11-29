В Нижнекамске назвали контролируемой ситуацию с заболеваемостью коронавирусом

В Нижнекамске назвали контролируемой ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в городе. Подъем заболеваемости наблюдается только среди лиц старше 60 лет, заявил на «деловом понедельнике» руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин.

Пока в городе привились 145 307 человек. Второй компонент вакцины получили 128 615 человек.

Фото: realnoevremya.ru

«Пока коллективный иммунитет у нас не создан. Сегодня во всем мире уже говорят о новом штамме. Он очень высокотоксичный. Прошу продолжить держать вопрос вакцинации на особом контроле, проработать его с промышленниками. Напомню, что 7 декабря вводятся ограничения по второму компоненту вакцины», — сказал Рамиль Муллин.

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Ольга Шагиева