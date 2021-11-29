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Центр Гамалеи начал адаптировать вакцины к новому омикрон-штамму COVID-19

18:58, 29.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Центр Гамалеи начал адаптировать вакцины к новому омикрон-штамму COVID-19
Фото: Максим Платонов

Центр им. Гамалеи начал адаптировать российские вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» к новому штамму коронавируса. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

В сообщении указано, что отечественные препараты нейтрализуют омикрон-штамм, так как являются эффективными в отношении других мутаций коронавируса. В маловероятном случае, если потребуется модификация, будут поставлены несколько сотен миллионов бустерных доз к 20 февраля 2022 года.

Сегодня сообщалось, что в России могут ввести новые ограничения из-за омикрон-штамма COVID-19. Как рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, все будет зависеть от результатов исследования учеными этой мутации.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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