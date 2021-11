Центр Гамалеи начал адаптировать вакцины к новому омикрон-штамму COVID-19

Центр им. Гамалеи начал адаптировать российские вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» к новому штамму коронавируса. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

В сообщении указано, что отечественные препараты нейтрализуют омикрон-штамм, так как являются эффективными в отношении других мутаций коронавируса. В маловероятном случае, если потребуется модификация, будут поставлены несколько сотен миллионов бустерных доз к 20 февраля 2022 года.

BREAKING | K. Dmitriev, RDIF: “Gamaleya Inst believes Sputnik V & Light will neutralize #Omicron as they have highest efficacy vs other mutations. In unlikely case a modification is needed, we will provide several hundred million of Sputnik Omicron boosters by Feb 20, 2022” pic.twitter.com/2LIOvhp0JJ