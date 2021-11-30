Доктор Мясников назвал способ защититься от омикрон-штамма

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что единственным способом защититься от омикрон-штамма является ревакцинация. Он заявил, что потребуется коррекция вакцин.

«Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60—70 процентов больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20—30 процентов. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация», — сказал он.

Мясников добавил, что каждая последующая мутация коронавируса будет заразнее предыдущей. Это нормально для эволюции вируса. Однако он не исключил, что переноситься болезнь будет легче.

Фото: realnoevremya.ru

Омикрон-штамм выявили в Южной Африке 11 ноября. В ВОЗ уверяют, что заражению новым омикрон-штаммом больше подвержены переболевшие. В России не исключено введение новых антиковидных ограничений из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Их в ближайшее время может объявить федеральный оперштаб.



Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на экспериментальную работу по получению вакцины против нового омикрон-штамма коронавируса потребуется не более 10 дней.

Ольга Шагиева