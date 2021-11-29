В Кремле оценили возможность введения новых антиковидных ограничений из-за омикрон-штамма

Фото: Максим Платонов (архив)

В Кремле прокомментировали возможность введения в России новых антиковидных ограничений из-за омикрон-штамма коронавируса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все будет зависеть от результатов исследования учеными этой мутации.

— Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, насколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни, — заявил представитель Кремля.

По его словам, оперштаб при правительстве изучает всю информацию о новом штамме. Песков обратил внимание, что власти оперативно закрыли въезд в Россию из ряда иностранных государств, пишет ТАСС.

Сегодня замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал, что оперштаб в ближайшее время может объявить о введении новых антиковидных ограничений. По его информации, некоторые меры обсуждались в минувшую пятницу.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всемирная организация здравоохранения считает высоким общий глобальный риск распространения штамма коронавируса «омикрон». Специалисты уверены, что в зависимости от характеристик варианта этой мутации в будущем могут произойти вспышки COVID-19, которые могут иметь серьезные последствия.



Татьяна Демина