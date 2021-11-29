СМИ: в Египте выявили первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19

В Египте зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19. Его обнаружили у пассажира, который прилетел из ЮАР через Эфиопию. Заболевшего перевели в карантинный госпиталь, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в международном аэропорту Каира.

В то же время египетский Минздрав опровергает эту информацию. Так, всем пассажирам, которые прибыли из стран, расположенных на юге Африки, сделан ПЦР-тест. Все они помещены в карантин на семь дней, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения стала классифицировать новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство. Тем временем в России заявили, что отечественная вакцина «Cпутник V» будет эффективна против него.



Диана Жиленкова