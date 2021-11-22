Главное о коронавирусе на 22 ноября: QR-войны в транспорте, Путин примет участие в испытаниях вакцины

Фото: Максим Платонов

Старт проверок QR-кодов в транспорте Татарстана

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 259 заболевших COVID-19. Всего на 22 ноября в республике зафиксировали 36 053 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 29 372 человека, в том числе 493 — за последние сутки. Умерло 1 177 человек, в том числе 13 — за последние сутки.

Сегодня в Татарстане вступили в силу ограничения на проезд в общественном транспорте без QR-кода о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании. С раннего утра в столице республики на остановках транспорта стоят проверяющие. Только к 07.30 в ходе проверок QR-кодов кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек. Отметим, что Татарстан стал первым в России регионом, где ввели коды в транспорте.

Из-за проверки кодов встречаются и конфликтные ситуации. Одна из кондукторов 89-го маршрута после нескольких часов рабочего дня сообщила, что отказывается работать в таких условиях. По ее словам, пассажиры отказываются показывать QR-коды, не выходят из транспорта, когда та делает им замечание, и грубят.

Фото: Максим Платонов

Не во всех автобусах Казани проверяют QR-коды с помощью смартфонов, некоторые кондукторы ограничиваются устным вопросом о его наличии. Наблюдениями поделился корреспондент «Реального времени», проехавший по нескольким маршрутам.

После начала действия QR-кодов на общественном транспорте 22 ноября в Казани сильно поднялись цены на такси. Скриншотами заоблачных цен начали делиться пользователи в социальных сетях, факт подтвердился проверкой «Реального времени». Цены по тарифу «Эконом» утром, когда большинство граждан должно направиться на работу, не опускаются ниже 200 рублей. В среднем — превышают 300 рублей, но это не предел. Пользователи сообщают, что по бюджетному тарифу утром вполне можно увидеть цену в 500 рублей.

В Набережных Челнах не устраивают массовых проверок QR-кодов в общественном транспорте. У пассажиров не требуют сертификатов. Горожане в принципе не встречают представителей контрольно-ревизионных бригад. Задержек в движении транспорта тоже нет.



Фото: Ринат Назметдинов

Накануне в Татарстане подтвердилось 13 случаев смерти от COVID-19. Умерли мужчины 1939, 1966, 1957, 1951, 1941, 1942, 1950, 1957 годов рождения и женщины 1960, 1992, 1930, 1947, 1960 годов рождения. Всего в Татарстане за весь период пандемии от COVID-19 зарегистрировано 1 177 случаев смерти.

Препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител

За последние сутки в России выявлено 35 681 новых случая коронавируса, выздоровели 28 713 человека. Число зараженных выросло до 9 366 839 человек, а выздоровевших — до 8 053 643 человек.



Зафиксирована 1 241 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 265 336 человек.



За последние сутки проведено 452 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 892 874 человека.



В России более 50 млн россиян привились вакциной «Спутник V», в других странах этот показатель приближается к 120 млн человек, заявил президент России Владимир Путин на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым. Это большой материал для анализа эффективности этой прививки, считает глава государства.

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин решил принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи. На встрече с замдиректора этого учреждения Денисом Логуновым они договорились подписать соответствующее согласие. Также Глава государства сообщил, что ревакцинировался.

В России в течение 3—5 месяцев могут зарегистрировать препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител от центра им. Гамалеи. Начать клинические исследования препарата планируется в январе.

Прививка от гриппа не изменит количество антител у переболевшего коронавирусом человека. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов. По его словам, человеческая иммунная система избирательно реагирует на попадающие в организм антигены, причем в разном виде, будь это вирус-возбудитель или вакцина. Поэтому вакцинация от COVID-19 не помешает прививке от гриппа.

Фото: Максим Платонов

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал глупым подходом решение переждать, пока другие вакцинируются от COVID-19. Любой контакт — это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания, заявил он.



Главный невролог сети клиник «Семейная» Ойбек Тургунхужаев заявил, что 10% переболевших пациентов жалуются на боли во всем теле, без постоянной локализации. Расстройство, на которое указывают эти признаки, называется фибромиалгия — мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Пациенты жалуются на утомляемость, расстройство сна, «туман» в голове.

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что одним из возможных неожиданных последствий перенесенного коронавируса может быть заикание, если произойдет поражение нервной ткани, отвечающей за речь. Также SARS-CoV-2 может и привести к ишемии, тромбозу и инфаркту этой группы нервных клеток.

Фото wikipedia.org

Ряд известных личностей умерли от коронавируса. На 85-м году ушла из жизни литературный критик Мариэтта Чудакова. Она скончалась в реанимации московской Коммунарки. Также на 75-м году жизни от коронавируса умерла актриса Нина Русланова. Тяжелое течение COVID-19 стало причиной смерти а ктера из сериала «Воронины» Михаила Зубова.

ктера из сериала «Воронины» Михаила Зубова. Умерший от коронавируса Валерий Гаркалин имел поддельный сертификат о вакцинации. Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд сообщил, что у Гаркалина был купленный сертификат о прививке. В этом, по словам Фридлянда, артист сам сознался в больнице. О том, что Гаркалин не был вакцинирован, рассказала и телеведущая Лариса Гузеева. «Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки» — заявила она.

Локдаун для непривитых

В мире коронавирусом нового типа на 10:21 (мск) заразились 257 560 010 человек, 5 150 873 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 730 591). На второй строчке — Индия (34 510 413), на третьей — Бразилия (22 017 276), на четвертой — Великобритания ( 9 897 206), на пятой — Россия (9 170 898, сведения университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (771 118). За ними следуют Бразилия (612 659), Индия (465 662), Мексика (292 471), Россия (259 107), Перу (200 866) и Великобритания (144 369).

В Израиле с 23 ноября начнется кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его сын одним из первых получит прививку. Детей в стране будут прививать детской вакциной Pfizer.

Фото facebook.com/NaftaliBennett

Власти Франции заявили о стремительном начале пятой волны коронавируса в стране. За неделю число новых заболевших выросло на 80%, в среднем выявляются 17 тысяч случаев каждый день.

Японские ученые заявили, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что могло привести к «самоликвидации». Вместе с тем специалисты предупредил, что «самоликвидация» дельта-варианта коронавируса в стране может привести к тому, что туда проникнут и другие виды SARS-CoV-2.

В Германии растет количество заболевших коронавирусом после COVID-вакцинации. Доля полностью привитых людей среди заболевших коронавирусом растет независимо от того, как давно был пройден полный цикл вакцинации.

В Брюсселе тысячи жителей вышли на марш против коронавирусных ограничений. Мирная акция переросла в столкновения с полицией после того, как митингующие попытались выйти за пределы согласованного с властями маршрута. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.

Чехии ввели локдаун для непривитых от коронавируса. Решение было принято в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и стремительно возрастающей нагрузкой на систему национального здравоохранения. Локдаун для непривитых и не болевших должен продлиться до конца февраля 2022 года. В школах учеников регулярно будут тестировать на COVID-19. Предприятия и фирмы также будут обязаны проводить тесты сотрудников, отказывающихся от вакцинации. Затраты на это компенсирует государство.

Певица и актриса Наталия Орейро сообщила, что привилась от коронавируса вакциной «Спутник V». Актриса уточнила, что в дальнейшем собирается использовать только этот препарат.

В Африке смертность от COVID-пандемии оказалась в 10 раз ниже, чем в ЕС. Там вакцинировали менее 6% населения, но в еженедельных отчетах ВОЗ о пандемии континент фигурирует как один из наименее затронутых инфекцией регионов мира. Исследователи полагают, что причина кроется в том, что средний возраст населения континента — 20 лет, а в Западной Европе — 43 года.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнаружили, что беременные женщины подвержены повышенному риску серьезных осложнений от COVID-19. При коронавирусе может возникать гипоперфузия (пониженное кровоснабжение) и воспаление плаценты. Дельта-штамм повышает риск мертворождения до 2,7%.

Ольга Шагиева