Путин вызвался поучаствовать в испытании назальной формы вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин решил принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи. О своей готовности глава государства сообщил на встрече с замдиректора этого учреждения Денисом Логуновым.

— Я могу принять участие в этом эксперименте? — спросил Путин, выслушав рассказ Логунова об испытаниях этой формы вакцины.

После этого они договорились подписать соответствующее согласие, пишет ТАСС.

В конце октября директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что в России появятся две назальные вакцины от COVID-19 на основе «Спутника V». Выпускаться такая форма препарата станет в виде замороженного раствора, который потом будет вводиться в виде спрея. Чуть позже он рассказал, что у назальной вакцины от коронавируса не выявили никаких побочных эффектов.



Татьяна Леухина