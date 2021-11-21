В Татарстане подтвердилось 13 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки подтвердилось 13 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От COVID-19 скончались: мужчины 1939, 1966, 1957, 1951, 1941, 1942, 1950, 1957 годов рождения и женщины 1960, 1992, 1930, 1947, 1960 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период пандемии от COVID-19 зарегистрировано 1 177 случаев.
В республике за минувшие сутки выявили еще 263 случая заражения COVID-19. За все время пандемии инфекция поразила 35 794 татарстанца.
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