Путин: В России «Спутником V» привились более 50 млн человек, в других странах — более 120 млн
В России более 50 млн россиян привились вакциной «Спутник V», в других странах этот показатель приближается к 120 млн человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
«Это большой материал для анализа» эффективности этой прививки, приводит ТАСС слова главы государства.
На этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в регионах страны достаточно вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».
В начале ноября РФПИ сообщил, что исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердило высокий профиль безопасности однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт».
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