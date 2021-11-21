Путин: В России «Спутником V» привились более 50 млн человек, в других странах — более 120 млн

В России более 50 млн россиян привились вакциной «Спутник V», в других странах этот показатель приближается к 120 млн человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

«Это большой материал для анализа» эффективности этой прививки, приводит ТАСС слова главы государства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в регионах страны достаточно вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».



В начале ноября РФПИ сообщил, что исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердило высокий профиль безопасности однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт».



Татьяна Леухина