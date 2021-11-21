Гинцбург назвал глупым подходом решение переждать, пока другие вакцинируются от COVID-19

Подход некоторых граждан переждать и не вакцинироваться от COVID-19 — глупый. Любой контакт с внешним миром для людей без иммунитета грозит заражением, рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться с внешним миром. Ну и любой контакт — это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане, по данным на 20 ноября, от COVID-19 привились полностью 1 390 568 жителей. Всего прививку от COVID-19 сделали 1 915 357 татарстанцев.



Ранее в Совфеде предложили пожизненно лишать медицинских дипломов врачей, которые отговаривают своих пациентов от прохождения вакцинации против COVID-19.

Татьяна Леухина