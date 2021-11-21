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Путин сообщил, что ревакцинировался

19:42, 21.11.2021
Путин сообщил, что ревакцинировался
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ревакцинировался от COVID-19. Об этом сообщил сам глава государства.

— Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — «Спутником Лайт», — приводит ТАСС слова главы государства.

Повторную прививку от COVID-19 он перенес нормально, не чувствует себя плохо.

Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта. О том, что он получил вторую дозу вакцины от COVID-19, он сообщил 14 апреля. В конце июня президент раскрыл, каким препаратом вакцинировался. Путин выбрал первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

ОбществоВласть Татарстан

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