В Израиле со следующей недели начнут прививать от COVID-19 детей 5—11 лет

В Израиле с 23 ноября начнется кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. С таким заявлением выступил премьер-министр Нафтали Беннет.

Он заявил, что его сын одним из первых получит прививку. Детей в стране будут прививать детской вакциной Pfizer.

«Ею привиты уже миллионы детей во всем мире, в основном в США, вакцина безопасна и эффективна», — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Израиле подростков в возрасте 12 лет и старше начали прививать от коронавируса в конце июня.

По данным Минздрава страны, первую дозу вакцины получили уже 6,2 млн израильтян, вторую — 5,7 млн, третью — 4,1 млн. Общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек.

На прошлой неделе массовая вакцинация детей с 5 лет началась в Вене. До нее прививать детей старше 12 лет решили в Коста-Рике.

Татьяна Леухина