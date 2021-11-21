В Израиле со следующей недели начнут прививать от COVID-19 детей 5—11 лет
В Израиле с 23 ноября начнется кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. С таким заявлением выступил премьер-министр Нафтали Беннет.
Он заявил, что его сын одним из первых получит прививку. Детей в стране будут прививать детской вакциной Pfizer.
«Ею привиты уже миллионы детей во всем мире, в основном в США, вакцина безопасна и эффективна», — приводит ТАСС его слова.
В Израиле подростков в возрасте 12 лет и старше начали прививать от коронавируса в конце июня.
По данным Минздрава страны, первую дозу вакцины получили уже 6,2 млн израильтян, вторую — 5,7 млн, третью — 4,1 млн. Общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек.
На прошлой неделе массовая вакцинация детей с 5 лет началась в Вене. До нее прививать детей старше 12 лет решили в Коста-Рике.
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