Эксперт: прививка от гриппа не меняет уровень антител к коронавирусу
Прививка от гриппа не изменит количество антител у переболевшего коронавирусом человека. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
По его словам, человеческая иммунная система избирательно реагирует на попадающие в организм антигены, причем в разном виде, будь это вирус-возбудитель или вакцина. Поэтому вакцинация от COVID-19 не помешает прививке от гриппа, передает ТАСС.
Вчера специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса среди людей старше 60 лет на федеральном уровне. По его словам, прививка — наиболее надежная защита для них.
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