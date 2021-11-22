Эксперт: прививка от гриппа не меняет уровень антител к коронавирусу

Фото: Максим Платонов

Прививка от гриппа не изменит количество антител у переболевшего коронавирусом человека. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

По его словам, человеческая иммунная система избирательно реагирует на попадающие в организм антигены, причем в разном виде, будь это вирус-возбудитель или вакцина. Поэтому вакцинация от COVID-19 не помешает прививке от гриппа, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Вчера специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса среди людей старше 60 лет на федеральном уровне. По его словам, прививка — наиболее надежная защита для них.

Диана Жиленкова