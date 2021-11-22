QR-коды с помощью устройств проверяют не во всех автобусах Казани — кондукторы только спрашивают о его наличии

Не во всех автобусах Казани проверяют QR-коды с помощью смартфонов, некоторые кондукторы ограничиваются устным вопросом о его наличии. Наблюдениями поделился корреспондент «Реального времени», проехавший по нескольким маршрутам.

Так, в одном из автобусов, который ездит по маршруту №1, кондуктор до обилечивания спрашивает, есть ли QR-код. При этом показывают коды не все, однако все равно никого не высаживают. В течение поездки кондуктор только несколько раз предупреждает о контроллерах. Аналогичная ситуация сложилась и в некоторых других автобусах, например, под номером 91.

Со слов кондукторов, время ожидания автобусов сегодня утром увеличилось. Несмотря на это, многие из них ходят полупустыми.

В некоторых автобусах иная ситуация. Одна из кондукторов 89-го маршрута после нескольких часов рабочего дня сообщила, что отказывается работать в таких условиях. По ее словам, пассажиры отказываются показывать QR-коды, не выходят из транспорта, когда та делает им замечание, и грубят.