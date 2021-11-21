Умерла киноактриса Нина Русланова

Фото: кадр из фильма "Афоня"

После продолжительной болезни умерла известная советская и российская киноактриса Нина Русланова. Ей было 75 лет. Об этом со ссылкой на Союз кинематографистов сообщает агентство ТАСС.

О смерти актрисы в своем аккаунте в Facebook пишет Станислав Садальский — он упоминает, что Русланова болела, но «пыталась держаться».

В фильмографии актрисы 147 кинокартин, включая всенародно любимые «Возвращение Будулая» (Катерина), «Собачье сердце» (Дарья Петровна), «Афоня» (Тамара). В ее багаже четыре премии «Ника». Нина Русланова, заслуженная артистка РСФСР и народная артистка РФ, работала в театрах им. Вахтангова, им. Вл. Маяковского, им. Рубена Симонова.

Напомним, в субботу, 20 ноября, стало известно о том, что от полиорганной недостаточности, развившейся в результате коронавируса, умер Валерий Гаркалин.



Людмила Губаева