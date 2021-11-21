В России в течение 3-5 месяцев могут зарегистрировать препарат от COVID-19 от центра им. Гамалеи

Фото: Максим Платонов (архив)

Российский препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, который разрабатывает центр им. Гамалеи, может быть зарегистрирован в течение 3-5 месяцев. Об этом сообщил заместитель директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Начать клинические исследования препарата планируется в январе, приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на завершающей стадии находится разработка отечественного препарата, прерывающего развитие коронавируса на начальном этапе. Ранее в стране завершилась регистрация первого отечественного инъекционного препарата для лечения коронавируса «Арепливир». До конца этого года он начнет поступать в стационары регионов.

Татьяна Леухина