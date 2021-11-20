Главное о коронавирусе на 20 ноября: штрафы за проезд без QR-кода, смерть Гаркалина, протесты в Нидерландах
Кондукторы и водители не виноваты
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 265 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 35 531. Также выздоровели еще 435 человек, всего — 28 393.
- Накануне в Татарстане подтвердились девять новых случаев смерти от COVID-19: умерли трое мужчин и шестеро женщин. Самая старшая жертва болезни родилась в 1934 году, самый младший — в 1995-м. Всего в республике подтверждено 1 154 случая смерти от коронавируса.
- С 22 ноября в Татарстане QR-коды по медотводам от вакцинации можно будет предъявлять в общественном транспорте, но не в торговых центрах и других общественных местах. Как объяснила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова, медотводы касаются людей с острой стадией хронического заболевания. Поэтому для их же безопасности в общественные места их не пустят. Возможность ездить в транспорте для них оставлена, чтобы передвигаться по городу (например, на работу или в больницу).
- Миндортранс Татарстана призвал пассажиров не вымещать свое негодование QR-кодами в транспорте на кондукторах и водителях. Как рассказал начальник управления транспорта Алексей Сидоров, эти люди просто выполняют свою работу и не имеют права не соблюдать принятые ограничения.
- Тем временем в республике готовят методику, по которой планируют определить выпадающий доход транспортников. Продумываются меры стимулирования водителей и кондукторов, ведь сейчас на них легла дополнительная нагрузка по проверке QR-кодов. Штраф для «зайцев ковидного времени» составит от 1 до 15 тысяч рублей (в зависимости от того, впервые ли пойман в транспорте человек без QR-кода или нет).
- А тем горожанам, у которых нет QR-кода, предложили в случае необходимости срочных поездок пользоваться услугами такси. Как отметил глава Миндортранса республики Фарит Ханифов, там еще не введена подобная система.
- Владимир Жаворонков (заместитель министра здравоохранения Татарстана) объяснил, кому положен медотвод по прививке от COVID-19: это точно не люди с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии. Оснований для постоянного медотвода крайне мало: например, наличие тяжелых аллергических реакций в анамнезе. Временный отвод дается человеку, если у него началась острая или обострилась хроническая болезнь. Пациенты с онкозаболеваниями, у которых идет стадия терапии, тоже подпадают под «нюансы». Остальные люди с «хроническим гайморитом» медотводом не наделяются.
- Ресторатор из Казани Артем Тяжелов рассказал, что из-за коронавирусного локдауна 2020 года повара из Казани массово ушли из профессии: перестраховываясь от новой потери дохода, некоторые из них стали работать в такси.
Россия прошла пик коронавируса
За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 172 человека. Число зараженных выросло до 9 294 188 человек, а выздоровевших — до 7 992 426 человек.
Зафиксировано 1 254 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 262 843 человека.
За последние сутки проведено 572 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 1 898 781 человек.
- Вирусолог Центра им. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что заболеваемость ковидом в России снизилась. Суточные показатели снижаются, и если будет сохраняться эта динамика, можно будет говорить о том, что волна спадает. Но до полной победы еще далеко. А вирусолог Анатолий Альтштейн и вовсе сообщил, что страна прошла пик коронавируса. Правда, заболеваемость еще высокая, а значит, надо усиленно вакцинироваться.
- В Минпросвещения России заявили, что даже не обсуждают вопрос о том, чтобы пускать в школы детей только с прививкой от COVID-19. Оно и понятно: в России даже еще не началась вакцинация несовершеннолетних.
- Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заверил, что российским вузам не грозит полный переход на дистант. Даже наоборот: как только эпидемиологическая обстановка позволит, вузы вернутся к очному формату занятий.
- На 68-м году жизни от полиорганной недостаточности, развившейся на фоне коронавируса, умер народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин. В начале прошлого месяца его доставили с коронавирусом в больницу в Коммунарке. О смерти всенародно любимого актера сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
- Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу о лишении дипломов врачей, которые выступают против вакцинации от COVID-19. Такое поведение коллег Гинцбург списал на их плохое образование и низкие моральные качества.
- В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 67%. Первую прививку от коронавируса сделали 6 080 506 человек, а полный курс вакцинации прошли 5 538 247 москвичей. В Подмосковье коллективный иммунитет и того выше — 69,6%.
- В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 18 января 2022 года. Предыдущий срок действия режима должен был истечь 1 декабря. Кроме того, в регионе с 22 ноября 2021-го по 18 января 2022 года начинает действовать система QR-кодов в ТРЦ (в рестораны и кафе вход по QR-кодам уже введен).
- Владельцы кинотеатров обратились к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой отменить ограничения по заполняемости залов в большинстве российских регионов. Заведения и так работают по системе пропуска по QR-кодам, к чему ограничивать еще и продажу билетов? По прогнозам экспертов, из-за ограничительных мер сильнее всего могут пострадать сборы российских комедий, премьера которых намечена на новогодние праздники.
- Глава Калининградской области Антон Алиханов получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатор чувствует себя нормально, симптомов почти не наблюдается, он находится на самоизоляции, но работает.
- В Свердловской области областной суд отклонил иск местных жителей против указа губернатора о системе QR-кодов. Судья решил оставить без удовлетворения коллективное заявление.
В Нидерландах на протестах против антиковидных мер пострадали несколько человек
В мире коронавирусом нового типа на 10.21 (мск) заразились 256 726 062 человека, 5 140 924 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 660 379). На второй строчке — Индия (34 499 925), на третьей — Бразилия (22 003 317), на четвертой — Великобритания (9 817 505), на пятой — Россия ( 9 099 253, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (770 691). За ними следуют Бразилия (612 370), Индия (465 349), Мексика (292 145), Россия (256 669), Перу (200 801) и Великобритания (144 158).
- Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в России. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в фонде ожидают взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в 2022 году.
- В Австрии с 1 февраля вводится обязательная вакцинация от COVID-19. Как сообщил канцлер Александер Шелленберг, это было тяжелое решение, руководство до последнего не хотело его принимать. Но пришлось «смотреть реальности в глаза» и оставить попытку убедить людей в необходимости привиться добровольно. Со следующей недели в стране объявлен национальный локдаун.
- В Роттердаме противники антиковидных мер вышли протестовать. Разгонять их полицейским пришлось предупредительными выстрелами. Из-за столкновений протестующих и полиции закрыли центральный железнодорожный вокзал, сгорели несколько полицейских машин.
- Британские ученые заявили об эффективности препарата растительного происхождения тапсигаргин против трех вариантов коронавируса, в том числе дельта-штамма. По их сообщению, тапсигаргином можно лечить сразу несколько инфекций одновременно: грипп, COVID-19 и RSV. Препарат пробуждает противовирусный врожденный иммунный ответ против трех основных типов респираторных вирусов человека.
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