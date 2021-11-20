Главное о коронавирусе на 20 ноября: штрафы за проезд без QR-кода, смерть Гаркалина, протесты в Нидерландах

Кондукторы и водители не виноваты

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 265 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 35 531. Также выздоровели еще 435 человек, всего — 28 393.

Накануне в Татарстане подтвердились девять новых случаев смерти от COVID-19: умерли трое мужчин и шестеро женщин. Самая старшая жертва болезни родилась в 1934 году, самый младший — в 1995-м. Всего в республике подтверждено 1 154 случая смерти от коронавируса.



С 22 ноября в Татарстане QR-коды по медотводам от вакцинации можно будет предъявлять в общественном транспорте, но не в торговых центрах и других общественных местах. Как объяснила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова, медотводы касаются людей с острой стадией хронического заболевания. Поэтому для их же безопасности в общественные места их не пустят. Возможность ездить в транспорте для них оставлена, чтобы передвигаться по городу (например, на работу или в больницу).

Миндортранс Татарстана призвал пассажиров не вымещать свое негодование QR-кодами в транспорте на кондукторах и водителях. Как рассказал начальник управления транспорта Алексей Сидоров, эти люди просто выполняют свою работу и не имеют права не соблюдать принятые ограничения.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем в республике готовят методику, по которой планируют определить выпадающий доход транспортников. Продумываются меры стимулирования водителей и кондукторов, ведь сейчас на них легла дополнительная нагрузка по проверке QR-кодов. Штраф для «зайцев ковидного времени» составит от 1 до 15 тысяч рублей (в зависимости от того, впервые ли пойман в транспорте человек без QR-кода или нет).

А тем горожанам, у которых нет QR-кода, предложили в случае необходимости срочных поездок пользоваться услугами такси. Как отметил глава Миндортранса республики Фарит Ханифов, там еще не введена подобная система.

Владимир Жаворонков (заместитель министра здравоохранения Татарстана) объяснил, кому положен медотвод по прививке от COVID-19: это точно не люди с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии. Оснований для постоянного медотвода крайне мало: например, наличие тяжелых аллергических реакций в анамнезе. Временный отвод дается человеку, если у него началась острая или обострилась хроническая болезнь. Пациенты с онкозаболеваниями, у которых идет стадия терапии, тоже подпадают под «нюансы». Остальные люди с «хроническим гайморитом» медотводом не наделяются.

Ресторатор из Казани Артем Тяжелов рассказал, что из-за коронавирусного локдауна 2020 года повара из Казани массово ушли из профессии: перестраховываясь от новой потери дохода, некоторые из них стали работать в такси.

Фото: Ринат Назметдинов

Россия прошла пик коронавируса

За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 172 человека. Число зараженных выросло до 9 294 188 человек, а выздоровевших — до 7 992 426 человек.



Зафиксировано 1 254 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 262 843 человека.



За последние сутки проведено 572 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 1 898 781 человек.

Вирусолог Центра им. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что заболеваемость ковидом в России снизилась. Суточные показатели снижаются, и если будет сохраняться эта динамика, можно будет говорить о том, что волна спадает. Но до полной победы еще далеко. А вирусолог Анатолий Альтштейн и вовсе сообщил, что страна прошла пик коронавируса. Правда, заболеваемость еще высокая, а значит, надо усиленно вакцинироваться.

В Минпросвещения России заявили, что даже не обсуждают вопрос о том, чтобы пускать в школы детей только с прививкой от COVID-19. Оно и понятно: в России даже еще не началась вакцинация несовершеннолетних.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заверил, что российским вузам не грозит полный переход на дистант. Даже наоборот: как только эпидемиологическая обстановка позволит, вузы вернутся к очному формату занятий.

Фото: minobrnauki.gov.ru

На 68-м году жизни от полиорганной недостаточности, развившейся на фоне коронавируса, умер народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин. В начале прошлого месяца его доставили с коронавирусом в больницу в Коммунарке. О смерти всенародно любимого актера сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу о лишении дипломов врачей, которые выступают против вакцинации от COVID-19. Такое поведение коллег Гинцбург списал на их плохое образование и низкие моральные качества.

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 67%. Первую прививку от коронавируса сделали 6 080 506 человек, а полный курс вакцинации прошли 5 538 247 москвичей. В Подмосковье коллективный иммунитет и того выше — 69,6%.

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 18 января 2022 года. Предыдущий срок действия режима должен был истечь 1 декабря. Кроме того, в регионе с 22 ноября 2021-го по 18 января 2022 года начинает действовать система QR-кодов в ТРЦ (в рестораны и кафе вход по QR-кодам уже введен).

Владельцы кинотеатров обратились к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой отменить ограничения по заполняемости залов в большинстве российских регионов. Заведения и так работают по системе пропуска по QR-кодам, к чему ограничивать еще и продажу билетов? По прогнозам экспертов, из-за ограничительных мер сильнее всего могут пострадать сборы российских комедий, премьера которых намечена на новогодние праздники.

Фото: kinopoisk.ru

Глава Калининградской области Антон Алиханов получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатор чувствует себя нормально, симптомов почти не наблюдается, он находится на самоизоляции, но работает.

В Свердловской области областной суд отклонил иск местных жителей против указа губернатора о системе QR-кодов. Судья решил оставить без удовлетворения коллективное заявление.

В Нидерландах на протестах против антиковидных мер пострадали несколько человек

В мире коронавирусом нового типа на 10.21 (мск) заразились 256 726 062 человека, 5 140 924 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 660 379). На второй строчке — Индия (34 499 925), на третьей — Бразилия (22 003 317), на четвертой — Великобритания (9 817 505), на пятой — Россия ( 9 099 253, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (770 691). За ними следуют Бразилия (612 370), Индия (465 349), Мексика (292 145), Россия (256 669), Перу (200 801) и Великобритания (144 158).



Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в России. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в фонде ожидают взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в 2022 году.

Фото: err.ee

В Австрии с 1 февраля вводится обязательная вакцинация от COVID-19. Как сообщил канцлер Александер Шелленберг, это было тяжелое решение, руководство до последнего не хотело его принимать. Но пришлось «смотреть реальности в глаза» и оставить попытку убедить людей в необходимости привиться добровольно. Со следующей недели в стране объявлен национальный локдаун.

В Роттердаме противники антиковидных мер вышли протестовать. Разгонять их полицейским пришлось предупредительными выстрелами. Из-за столкновений протестующих и полиции закрыли центральный железнодорожный вокзал, сгорели несколько полицейских машин.

Британские ученые заявили об эффективности препарата растительного происхождения тапсигаргин против трех вариантов коронавируса, в том числе дельта-штамма. По их сообщению, тапсигаргином можно лечить сразу несколько инфекций одновременно: грипп, COVID-19 и RSV. Препарат пробуждает противовирусный врожденный иммунный ответ против трех основных типов респираторных вирусов человека.

Диана Жиленкова