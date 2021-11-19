В Роспотребнадзоре по РТ объяснили, почему с QR-кодами по медотводам нельзя посещать ТЦ

Фото: Ринат Назметдинов

В Роспотребнадзоре по РТ объяснили, почему QR-коды по медотводам от вакцинирования позволят с 22 ноября передвигаться в общественном транспорте, а посещать ТЦ и другие массовые места с ними по-прежнему будет нельзя. По словам замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Трофимовой, связано это с тем, что в РТ еще в октябре вышло постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан — а это коснулось почти всего работающего населения. В нем допускалось не отстранять работников с подобными медотводами — и передвигаться им теперь как-то до работы будет необходимо (или же для получения медпомощи).

— Медотводы касаются людей с острой стадией заболевания, хронического заболевания, которые находятся в группе риска. И именно поэтому в то же время они ограничены в посещении ТЦ ради собственной же их безопасности, — заявила она.

Замминистра здравоохранения — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков предупредил, что медотвод, а соответственно, и QR-код на него выдаются только по узким показаниям. Его нельзя будет получить по всем хроническим заболеваниям, есть «четкий лист противопоказаний» для вакцинации. Среди них острые обострения хронических заболеваний (медотвод — только на две-четыре недели), есть медотводы для получения химической и лучевой терапии онкобольным, беременным «в отношении тех или иных вакцин».

— Но мы видим, как сегодня в поликлинику приходят и говорят: «Я не хочу вакцинироваться, дайте мне отвод, у меня, мол, ишемическая болезнь сердца. Нежелание прививаться не является медотводом, как и болезни вне стадии обострений! — заявил Жаворонков.