Новости общества

21:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минпросвещения: допуск в школы только привитых от COVID-19 детей не обсуждается

21:21, 19.11.2021
Минпросвещения: допуск в школы только привитых от COVID-19 детей не обсуждается
Фото: realnoevremya.ru

Министерство просвещения России не обсуждает вопрос допуска детей в школы только при наличии QR-кодов о прививке, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он доавил, что Минпросвещения не рассматривает введение обязательных QR-кодов для учителей в школах.

В Москве сейчас проходят клинические испытания вакцины «Спутник М» для детей и подростков от 12 до 17 лет. Массовую вакцинацию несовершеннолетних не начали.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Кравцов сообщал, что власти не планируют переводить школьников на дистанционное обучение.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также