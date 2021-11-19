Минпросвещения: допуск в школы только привитых от COVID-19 детей не обсуждается

Министерство просвещения России не обсуждает вопрос допуска детей в школы только при наличии QR-кодов о прививке, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.



Он доавил, что Минпросвещения не рассматривает введение обязательных QR-кодов для учителей в школах.

В Москве сейчас проходят клинические испытания вакцины «Спутник М» для детей и подростков от 12 до 17 лет. Массовую вакцинацию несовершеннолетних не начали.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Кравцов сообщал, что власти не планируют переводить школьников на дистанционное обучение.

Маргарита Головатенко