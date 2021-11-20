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Гинцбург объяснил мотивы врачей-антипрививочников

09:41, 20.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
Гинцбург объяснил мотивы врачей-антипрививочников
Фото: Максим Платонов

Причина того, почему некоторые доктора отговаривают пациентов от прививки, состоит в плохом образовании и низкой морали. Это объяснил «РИА Новости» директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он сказал:

— К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз плюс еще моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались, как говорится, я со свечкой не стоял, не видел.

Напомним, сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно отбирать у врачей-антиваксеров дипломы о медицинском образовании, поскольку их убеждения свидетельствуют о профнепригодности:

— Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации, — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией, — говорит он.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко тоже на минувшей неделе высказывался, что врачи, убеждающие людей не прививаться от коронавируса, недостаточно профессиональны.

Людмила Губаева
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:29
    еГО САМОГО НАДО ВСЕГО ЛИШИТЬ ЗА ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ЛЮДЬМИ!
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  • Анонимно 10:42
    Кто то фиксирует подобные высказывания этих врачей-коммерсантов? Рано или поздно может быть установлено, что прививки не имеют фактической пользы, а вся эта компания - коммерческий проект отдельных госслужащих. Вот тогда и пригодится в суде фиксация всех этих высказываний.
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  • Анонимно 10:43
    нужно лишать дипломов бездарных докторишек,которые их купили и не умеют диагнозы ставить
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