Вирусолог заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Максим Платонов

В России начинает снижаться заболеваемость коронавирусом. Суточные показатели достигли пика в этом месяце и с тех пор стали снижаться. Об этом заявил вирусолог Центра им.Гамалеи Александр Бутенко.

По его словам, если такая положительная динамика сохраниться в течение одной или нескольких недель, то тогда может идти речь о спаде волны COVID-19. Однако это еще не будет означать окончание пандемии в стране, передает радио Sputnik.

Фото: Максим Платонов

Как отметил ученый, необходимо строго соблюдать ограничительные меры. В качестве примера он привел Китай, где таким образом удалось победить распространение вируса. Бутенко добавил, что важно призывать людей проходить вакцинацию от COVID-19.

В начале месяца вирусолог заявил, что из загранпоездок туристы могут завезти на родину не только те штаммы, которые уже распространены в России, но и новые варианты коронавируса, с которыми медики еще плохо знакомы.

Диана Жиленкова