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В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от коронавируса

18:43, 19.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от коронавируса, сообщает региональный Минздрав.

От инфекции скончались мужчины 1936, 1937 и 1995 годов рождения. Остальные пострадавшие — женщины 1934, 1939, 1944, 1948, 1949 и 1962 годов рождения.

Вирус установили в результате патологоанатомической экспертизы. По состоянию на 19 ноября в республике зарегистрировано 1 154 случая смерти от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в республике подтвердились 267 случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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