Глава Минобрнауки РФ заявил, что вузам не грозит полный переход на дистанционное обучение

Российским вузам не грозит полный переход на дистанционный формат обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе встречи с преподавателями вузов страны.

По его словам, может развернуться противоположная ситуация: как только позволит эпидемиологическая обстановка, высшие учебные заведения вернутся к очному формату занятий, передает ТАСС.

Фото: Дмитрий Резнов

В начале месяца в ведомстве сообщали, что вузы РФ смогут продолжить работу со студентами дистанционно после окончания нерабочих дней. В то же время необходимо следить за успеваемостью студентов, чтобы сохранить качество образования.

На смешанный формат обучения с 8 ноября перешел КНИТУ-КАИ. Лекции в учебных потоках с более чем 50 студентами будут проводиться в дистанционном формате.

Диана Жиленкова