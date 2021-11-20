Умер Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин умер в больнице от последствий коронавируса. О смерти актера сообщил сегодня ректор ГИТИС Григорий Заславский.

Напомним, в начале октября Гаркалина положили в московскую ГКБ №40 в Коммунарке с коронавирусом. На КТ у него диагностировали 25% поражения легких. Состояние артиста ухудшалось с каждым днем. Всего за пять дней поражение легких усилилось до 85%.

В критическом состоянии Гаркалина перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Потом подключили к аппарату ЭКМО. И даже смогли из нее вывести, но потом ему снова стало хуже: начался сепсис, были проблемы с сердцем и дыханием, тромбоз конечностей — вплоть до того, что актеру предполагали ампутировать одну руку. В результате органы начали отказывать один за другим. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Всенародно любимому артисту, звезде фильма «Ширли-Мырли», актеру нескольких столичных драматических театров было 67 лет.



Людмила Губаева