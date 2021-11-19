Глава Минтранса РТ предложил татарстанцам без QR-кодов ездить на такси

Жителям Татарстана, не имеющим QR-кодов, предложили пользоваться услугами такси. Об этом заявил в ходе прямого эфира в Instagram глава Минтранса республики Фарит Ханифов.



По его словам, пассажира должны обилетить в течение одной остановки после предъявления QR-кода. Иначе — пассажир считается безбилетным и обязан на следующей остановке покинуть транспорт.

В случае хулиганства водитель или кондуктор могут вызвать сотрудников полиции, которые за неправомерные действия оштрафуют пассажира.

Фото: realnoevremya.ru

Минтранспорта Татарстана совместно с перевозчиками готовит методику по определению временных и финансовых потерь выпадающего дохода и также по стимулированию водителей и кондукторов, которые теперь обязаны не только обилечивать, но и проверять QR-коды.

Маргарита Головатенко