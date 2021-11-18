Главное о коронавирусе на 18 ноября: утверждение QR-кодов в транспорте РТ, штаммы из-за купивших сертификаты

Фото: Максим Платонов

Получить QR-код можно за минуту в МФЦ

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 271 заболевший COVID-19. Всего на 18 ноября в республике зафиксировали 34 999 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 27 598 человек, в том числе 192 — за последние сутки. Умерло 1 138 человек, в том числе 4 — за последние сутки.



В Татарстане утвердили постановление о введении QR-кодов в общественном транспорте и других антиковидных мер. Так, лицам старше 18 лет можно пользоваться услугами общественного транспорта только при предъявлении QR-кода (исключением становятся легковое такси и транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам). Также с 22 ноября без предъявления QR-кода запрещена продажа билетов на автовокзалах и автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных перевозок).



QR-коды медотвода в Татарстане начнут действовать с 22 ноября. Пока в медорганизациях республики будут выдавать лишь бумажные документы о медотводе.

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане зарегистрировали четыре случая смерти от коронавируса. От инфекции скончались двое мужчин 1932 и 1954 годов рождения и две женщины 1932 и 1956 годов рождения. Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы.

В Казани заканчивают проектировать крематорий, который планируется построить к 2024 году, сообщил заместитель начальника управления по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин. Ранее руководитель одного из похоронных бюро Казани Радик Мустафин рассказывал, что коронавирус привел к всплеску спроса на ритуальные услуги в Татарстане. По его мнению, городу необходим крематорий.

МФЦ в Татарстане начали выдавать QR-коды за минуту. Ускоренная выдача стала возможной в связи с получением доступа к сервису Минцифры, который стал альтернативой перегруженному федеральному порталу «Госуслуги». При этом выдача QR-кодов людям с медотводом через МФЦ пока не обсуждается.



Фото: Луиза Игнатьева

Перевозчики Татарстана обратились к министру внутренних дел республики Артему Хохорину в связи с введением QR-кодов в общественном транспорте. Они считают, что при проверке сертификатов будут возникать конфликтные ситуации, для разрешения которых потребуется помощь правоохранителей. В Ассоциации автотранспортных предприятий республики считают, что если экипаж автобуса позвонит в полицию при возникновении конфликтных ситуаций, то правоохранителям нужно оперативно выехать на место. Перевозчики предлагают закрепить ответственных лиц за каждым районом и просят министра внутренних дел разработать алгоритм защиты сотрудников общественного транспорта, разъяснить, какое наказание грозит тем, кто решит напасть на кондуктора, водителя или сотрудника контрольно-ревизионной службы предприятия.

Золушка без QR-кода

За последние сутки в России выявлено 37 374 новых случая коронавируса, выздоровели 36 414 человек. Число зараженных выросло до 9 219 912 человек, а выздоровевших — до 7 919 250 человек.



Зафиксирована 1 251 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 260 335 человек.



За последние сутки проведена 561 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 916 706 человек.

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус. «Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», — сказал Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил продление на год упрощенного порядка регистрации лекарств от коронавируса. Действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от COVID-19 продлевается до 1 января 2023 года. Это позволит не допустить перебоев с поставками препаратов в аптеки, поликлиники и больницы.

Фото: Максим Платонов

Правительство России прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она назвала этот вопрос значимым и сообщила о его обсуждении в правительстве. «Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения».



По данным Роспотребнадзора, в России снижается заболеваемость коронавирусом. Среди всех регионов максимальное снижение демонстрирует Москва — за последнюю неделю этот показатель достиг 23%. По словам Поповой, положительный эффект дает использование в субъектах QR-кодов. Сейчас их используют в 77 регионах.



Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чисто техническим решением продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса до 2024 года. По его словам, правила всегда можно отменить, «если вдруг пандемия уйдет».



Анна Попова считает необходимым привить от гриппа всех, кто переболел коронавирусом, так как они входят в группу риска. Она пояснила, что коронавирус угнетает иммунитет заразившегося. Очень опасно, если после перенесенного коронавируса человек заболеет гриппом.

Фото: Максим Платонов

В России сейчас проходят доклинические исследования еще две вакцины против COVID-19, созданные на различных платформах, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он сообщил, что вакцины созданы на иных платформах, но направлены на аналогичный принцип действия.



В Институте молекулярной биологии РАН специалисты разработали препарат, обезвреживающий коронавирус. Об этом сообщил директор центра Александр Макаров. Сотрудники института разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих COVID-19, в том числе его варианты «дельта» и «гамма».



В Госдуме предложили материально поддержать детей медиков из ковидных госпиталей. Несовершеннолетним детям тех медицинских работников, которые не меньше полугода проработали в ковидных госпиталях, предложили назначить пособия в размере федерального МРОТ.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России не будет массового закрытия заведений общепита в случае принятия законопроекта об обязательных QR-кодах при их посещении. По его словам, законопроект предполагает продолжение работы кафе и ресторанов. Поток посетителей в этом случае зависит от политики региона.



Фото: Максим Платонов

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, купившие сертификаты о вакцинации, могут стать источником развития новых штаммов коронавируса. Он считает, что такое поведение угрожает жизни окружающих.

Переболевшие коронавирусом пациенты могут еще долгое время сталкиваться с последствиями инфекции, в том числе с нарушением свертываемости крови. Получить диагноз «тромбоз» или «инсульт» могут даже молодые люди, рассказала врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким.

Примерно 1—1,2 млн туристов могут пострадать, если туристические операторы массово начнут банкротиться, сообщила пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Речь идет о россиянах, которые должны были до конца года отправиться в уже оплаченные туры. Они не состоялись из-за пандемии коронавируса.



Нижегородские власти выпустили ролик о Золушке, не попавшей на бал без QR-кода. В ролике Золушка собирается на бал, и добрая фея дарит ей карету, кучера, платье и туфельки. Но у Золушки нет QR-кода, а значит, ей придется остаться дома.

Московский городской суд признал законным решение не пускать в школы Москвы не сдававших тест на коронавирус учеников. Суд установил, что приказ направлен на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечивает проведение мер по профилактике заболевания, сохранению и укреплению здоровья обучающихся в школах.

В Новосибирске прокуратура проводит проверку информации о пациентке с диабетом, проходившей лечение в ковид-отделении, где ее привязывали к кровати, били, лишали воды и еды. Родственники женщины, забравшие ее домой, прикрепили снимки: у женщины загноилась рана, оставшаяся после ампутации, остались множественные ушибы и раны, которые появились из-за отсутствия движений и ухода.

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту кражи 140 ампул вакцины из больницы. По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тысяч рублей.

Билл Гейтс рассчитывает на окончание пандемии к середине 2022 года

В мире коронавирусом нового типа на 10.21 (мск) заразились 255 019 748 человек, 5 124 079 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 420 139). На второй строчке — Индия (34 478 517), на третьей — Бразилия (21 977 661), на четвертой — Великобритания ( 9 725 331), на пятой — Россия (9 027 163, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (767 435). За ними следуют Бразилия (611 851), Индия (464 623), Мексика (291 573), Россия (254 229), Перу (200 741) и Великобритания (143 801).



Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что предстоящей зимой ситуация с распространением коронавируса в США может ухудшиться. Зимой может произойти ослабление обеспеченного прививками иммунитета в сочетании с повышенной активностью штамма «дельта».

Билл Гейтс рассчитывает на завершение пандемии коронавируса к середине будущего года. По его словам, на фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов «уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз» при отсутствии новых штаммов.

Фото facebook.com/BillGates

В ФРГ за сутки выявили рекордные 65 371 случай заражения коронавирусом — это максимум с начала пандемии в стране. Уровень заболеваемости коронавирусом в Германии стремительно растет уже две недели.

В Южной Корее установлен суточный антирекорд по числу случаев заражения COVID-19. За сутки 17 ноября выявлено 3 290 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальное число с января прошлого года, когда в стране был зарегистрирован первый заболевший.

В Бельгии впервые с начала пандемии обязали детей старше 10 лет носить защитные маски в закрытых помещениях. В стране также могут распространить требование о ношении масок в помещении даже вакцинированными людьми.

США направят миллиарды долларов на расширение производства вакцин от коронавируса. Белый дом намерен стимулировать производство не менее 1 млрд доз вакцин от ковида в год. Средства направят на поддержку компаний, производящих вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

Фото wikipedia.org

Эпидемиолог Роб Уоллес из Болгарии уверен, что в скором времени изменятся вирусы птичьего гриппа, что приведет к следующей пандемии. Она убьет не менее миллиарда человек.

В Австрии не привитых от коронавируса начали штрафовать на 500 евро. Полиция проводит выборочные проверки документов. В случае сопротивления проверке его размер может достигнуть 1 450 евро.

На Украине открылся пункт вакцинации для обладателей фейковых сертификатов. Сделать прививку анонимно смогут те, кто внесен в базу вакцинированных, но по факту прививку не сделал. Прививки можно будет сделать круглосуточно и без записи.

Ольга Шагиева