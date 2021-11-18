Главное о коронавирусе на 18 ноября: утверждение QR-кодов в транспорте РТ, штаммы из-за купивших сертификаты
Получить QR-код можно за минуту в МФЦ
В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 271 заболевший COVID-19. Всего на 18 ноября в республике зафиксировали 34 999 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 27 598 человек, в том числе 192 — за последние сутки. Умерло 1 138 человек, в том числе 4 — за последние сутки.
- В Татарстане утвердили постановление о введении QR-кодов в общественном транспорте и других антиковидных мер. Так, лицам старше 18 лет можно пользоваться услугами общественного транспорта только при предъявлении QR-кода (исключением становятся легковое такси и транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам). Также с 22 ноября без предъявления QR-кода запрещена продажа билетов на автовокзалах и автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных перевозок).
- QR-коды медотвода в Татарстане начнут действовать с 22 ноября. Пока в медорганизациях республики будут выдавать лишь бумажные документы о медотводе.
- В Татарстане зарегистрировали четыре случая смерти от коронавируса. От инфекции скончались двое мужчин 1932 и 1954 годов рождения и две женщины 1932 и 1956 годов рождения. Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы.
- В Казани заканчивают проектировать крематорий, который планируется построить к 2024 году, сообщил заместитель начальника управления по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин. Ранее руководитель одного из похоронных бюро Казани Радик Мустафин рассказывал, что коронавирус привел к всплеску спроса на ритуальные услуги в Татарстане. По его мнению, городу необходим крематорий.
- МФЦ в Татарстане начали выдавать QR-коды за минуту. Ускоренная выдача стала возможной в связи с получением доступа к сервису Минцифры, который стал альтернативой перегруженному федеральному порталу «Госуслуги». При этом выдача QR-кодов людям с медотводом через МФЦ пока не обсуждается.
- Перевозчики Татарстана обратились к министру внутренних дел республики Артему Хохорину в связи с введением QR-кодов в общественном транспорте. Они считают, что при проверке сертификатов будут возникать конфликтные ситуации, для разрешения которых потребуется помощь правоохранителей. В Ассоциации автотранспортных предприятий республики считают, что если экипаж автобуса позвонит в полицию при возникновении конфликтных ситуаций, то правоохранителям нужно оперативно выехать на место. Перевозчики предлагают закрепить ответственных лиц за каждым районом и просят министра внутренних дел разработать алгоритм защиты сотрудников общественного транспорта, разъяснить, какое наказание грозит тем, кто решит напасть на кондуктора, водителя или сотрудника контрольно-ревизионной службы предприятия.
Золушка без QR-кода
За последние сутки в России выявлено 37 374 новых случая коронавируса, выздоровели 36 414 человек. Число зараженных выросло до 9 219 912 человек, а выздоровевших — до 7 919 250 человек.
Зафиксирована 1 251 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 260 335 человек.
За последние сутки проведена 561 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 916 706 человек.
- Президент России Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус. «Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», — сказал Путин.
- Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил продление на год упрощенного порядка регистрации лекарств от коронавируса. Действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от COVID-19 продлевается до 1 января 2023 года. Это позволит не допустить перебоев с поставками препаратов в аптеки, поликлиники и больницы.
- Правительство России прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она назвала этот вопрос значимым и сообщила о его обсуждении в правительстве. «Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения».
- По данным Роспотребнадзора, в России снижается заболеваемость коронавирусом. Среди всех регионов максимальное снижение демонстрирует Москва — за последнюю неделю этот показатель достиг 23%. По словам Поповой, положительный эффект дает использование в субъектах QR-кодов. Сейчас их используют в 77 регионах.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чисто техническим решением продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса до 2024 года. По его словам, правила всегда можно отменить, «если вдруг пандемия уйдет».
- Анна Попова считает необходимым привить от гриппа всех, кто переболел коронавирусом, так как они входят в группу риска. Она пояснила, что коронавирус угнетает иммунитет заразившегося. Очень опасно, если после перенесенного коронавируса человек заболеет гриппом.
- В России сейчас проходят доклинические исследования еще две вакцины против COVID-19, созданные на различных платформах, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он сообщил, что вакцины созданы на иных платформах, но направлены на аналогичный принцип действия.
- В Институте молекулярной биологии РАН специалисты разработали препарат, обезвреживающий коронавирус. Об этом сообщил директор центра Александр Макаров. Сотрудники института разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих COVID-19, в том числе его варианты «дельта» и «гамма».
- В Госдуме предложили материально поддержать детей медиков из ковидных госпиталей. Несовершеннолетним детям тех медицинских работников, которые не меньше полугода проработали в ковидных госпиталях, предложили назначить пособия в размере федерального МРОТ.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России не будет массового закрытия заведений общепита в случае принятия законопроекта об обязательных QR-кодах при их посещении. По его словам, законопроект предполагает продолжение работы кафе и ресторанов. Поток посетителей в этом случае зависит от политики региона.
- Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, купившие сертификаты о вакцинации, могут стать источником развития новых штаммов коронавируса. Он считает, что такое поведение угрожает жизни окружающих.
- Переболевшие коронавирусом пациенты могут еще долгое время сталкиваться с последствиями инфекции, в том числе с нарушением свертываемости крови. Получить диагноз «тромбоз» или «инсульт» могут даже молодые люди, рассказала врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким.
- Примерно 1—1,2 млн туристов могут пострадать, если туристические операторы массово начнут банкротиться, сообщила пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Речь идет о россиянах, которые должны были до конца года отправиться в уже оплаченные туры. Они не состоялись из-за пандемии коронавируса.
- Нижегородские власти выпустили ролик о Золушке, не попавшей на бал без QR-кода. В ролике Золушка собирается на бал, и добрая фея дарит ей карету, кучера, платье и туфельки. Но у Золушки нет QR-кода, а значит, ей придется остаться дома.
- Московский городской суд признал законным решение не пускать в школы Москвы не сдававших тест на коронавирус учеников. Суд установил, что приказ направлен на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечивает проведение мер по профилактике заболевания, сохранению и укреплению здоровья обучающихся в школах.
- В Новосибирске прокуратура проводит проверку информации о пациентке с диабетом, проходившей лечение в ковид-отделении, где ее привязывали к кровати, били, лишали воды и еды. Родственники женщины, забравшие ее домой, прикрепили снимки: у женщины загноилась рана, оставшаяся после ампутации, остались множественные ушибы и раны, которые появились из-за отсутствия движений и ухода.
- В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту кражи 140 ампул вакцины из больницы. По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тысяч рублей.
Билл Гейтс рассчитывает на окончание пандемии к середине 2022 года
В мире коронавирусом нового типа на 10.21 (мск) заразились 255 019 748 человек, 5 124 079 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 420 139). На второй строчке — Индия (34 478 517), на третьей — Бразилия (21 977 661), на четвертой — Великобритания ( 9 725 331), на пятой — Россия (9 027 163, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (767 435). За ними следуют Бразилия (611 851), Индия (464 623), Мексика (291 573), Россия (254 229), Перу (200 741) и Великобритания (143 801).
- Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что предстоящей зимой ситуация с распространением коронавируса в США может ухудшиться. Зимой может произойти ослабление обеспеченного прививками иммунитета в сочетании с повышенной активностью штамма «дельта».
- Билл Гейтс рассчитывает на завершение пандемии коронавируса к середине будущего года. По его словам, на фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов «уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз» при отсутствии новых штаммов.
- В ФРГ за сутки выявили рекордные 65 371 случай заражения коронавирусом — это максимум с начала пандемии в стране. Уровень заболеваемости коронавирусом в Германии стремительно растет уже две недели.
- В Южной Корее установлен суточный антирекорд по числу случаев заражения COVID-19. За сутки 17 ноября выявлено 3 290 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальное число с января прошлого года, когда в стране был зарегистрирован первый заболевший.
- В Бельгии впервые с начала пандемии обязали детей старше 10 лет носить защитные маски в закрытых помещениях. В стране также могут распространить требование о ношении масок в помещении даже вакцинированными людьми.
- США направят миллиарды долларов на расширение производства вакцин от коронавируса. Белый дом намерен стимулировать производство не менее 1 млрд доз вакцин от ковида в год. Средства направят на поддержку компаний, производящих вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК).
- Эпидемиолог Роб Уоллес из Болгарии уверен, что в скором времени изменятся вирусы птичьего гриппа, что приведет к следующей пандемии. Она убьет не менее миллиарда человек.
- В Австрии не привитых от коронавируса начали штрафовать на 500 евро. Полиция проводит выборочные проверки документов. В случае сопротивления проверке его размер может достигнуть 1 450 евро.
- На Украине открылся пункт вакцинации для обладателей фейковых сертификатов. Сделать прививку анонимно смогут те, кто внесен в базу вакцинированных, но по факту прививку не сделал. Прививки можно будет сделать круглосуточно и без записи.
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