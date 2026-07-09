КФУ поднялся на 6-е место в рейтинге юридических вузов России

Средняя зарплата выпускников-юристов — 135 тыс. рублей

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Казанский федеральный университет занял 6-е место в рейтинге юридических вузов за 2026 год, составленном SuperJob, поднявшись на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

Лидером рейтинга стал МГИМО с зарплатой 230 тыс. рублей (+10 тыс.) и 98% трудоустройства. На втором месте МГУ — 200 тыс. (+10 тыс., 94%). Третью строчку делят СПбГУ и НИУ ВШЭ с показателями 180 тыс. рублей (+20 тыс.) и долей занятости 90% и 83% соответственно.

Выпускники-юристы КФУ в среднем зарабатывают 135 тыс. рублей в месяц, что на 5 тыс. больше, чем годом ранее. Доля трудоустроенных по специальности составляет 68%.

Ранее заявлялось, что в России планируется ввести единое пятилетнее направление «Юриспруденция» с профильной специализацией.



Вадим Вахрушев