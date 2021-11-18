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Гинцбург заявил о новых штаммах коронавируса из-за людей с поддельными сертификатами

07:52, 18.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург заявил о новых штаммах коронавируса из-за людей с поддельными сертификатами
Фото: realnoevremya.ru

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, купившие сертификаты о вакцинации, могут стать источником развития новых штаммов коронавируса. Он считает, что такое поведение угрожает жизни окружающих.

«Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», — приводит слова ученого ТАСС.

Гинцбург также признался, что не понимает, почему люди предпочитают купить поддельный сертификат вместо того, чтобы бесплатно привиться в любом из прививочных пунктов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Набережных Челнах выявили двух медиков, которые вносили ложные сведения о вакцинации в общую базу данных.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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