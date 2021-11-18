Гинцбург заявил о новых штаммах коронавируса из-за людей с поддельными сертификатами

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, купившие сертификаты о вакцинации, могут стать источником развития новых штаммов коронавируса. Он считает, что такое поведение угрожает жизни окружающих.

«Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», — приводит слова ученого ТАСС.

Гинцбург также признался, что не понимает, почему люди предпочитают купить поддельный сертификат вместо того, чтобы бесплатно привиться в любом из прививочных пунктов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Набережных Челнах выявили двух медиков, которые вносили ложные сведения о вакцинации в общую базу данных.



Ольга Шагиева