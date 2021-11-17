Глава Минпромторга РФ: массового закрытия заведений общепита из-за QR-кодов не будет

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России не будет массового закрытия заведений общепита в случае принятия законопроекта об обязательных QR-кодах при их посещении, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.



По его словам, законопроект предполагает продолжение работы кафе и ресторанов. Поток посетителей в этом случае зависит от политики региона.

«Правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке», — цитирует его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России сейчас прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу.

Маргарита Головатенко