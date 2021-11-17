В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса

В Татарстане зарегистрировали четыре случая смерти от коронавируса, сообщили в Минздраве республики.

От инфекции скончались двое мужчин, 1932 и 1954 годов рождения, и две женщины, 1932 и 1956 годов рождения. Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы.

По состоянию на 17 ноября в Татарстане зарегистрировано 1 138 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировали 273 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 34 728 человек.

Маргарита Головатенко