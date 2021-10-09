Руководитель похоронного бюро о темпах смертности в Казани: нужен крематорий

Фото: кадр видео youtube.com

Руководитель одного из похоронных бюро Казаньи Радик Мустафин в программе «Интервью без галстука» рассказал о том, как коронавирус привел к всплеску спроса на ритуальные услуги в Татарстана. По его словам, число захоронений выросло на 40%.

Мустафин рассказал, что работникам похоронных бюро необходимо обеспечивать безопасные условия работы: они находятся в непосредственном контакте с телами. На все это нужны необходимые средства, из-за чего цена погребения возрастает.

Если раньше в Казани в сутки в среднем проходило около 40 похорон, а теперь это уже около 75—100 погребений. По мнению Мустафина, если так будет продолжаться, Казань может столкнуться с нехваткой мест на кладбищах. Городу необходим крематорий.

Фото: Максим Платонов

Ранее появилась информация, что в Казани могильщики отказываются хоронить умерших от коронавируса людей, из-за чего многие ритуальные агентства перестали оказывать подобную услугу.

Ольга Шагиева