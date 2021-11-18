В Госдуме предложили материально поддержать детей медиков из «красной зоны»

В Госдуме предложили материально поддержать детей медиков из ковидных госпиталей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

В обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой он отметил, что медицинские работники на протяжении года оказывают помощь сотням тысяч граждан страны, заразившимся коронавирусом. Они испытывают колоссальные физические и эмоциональные нагрузки, и не могут посвящать семье много сил и времени.

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«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность назначения по итогам года единовременного пособия в размере федерального МРОТ несовершеннолетним детям тех медицинских работников, которые не менее шести месяцев в течение 2021 года выполняли должностные обязанности, непосредственно связанные с лечением больных коронавирусной инфекцией», — приводит текст обращения RT.

Ранее сообщалось, что до 15 декабря текущего года регионы России должны проанализировать дефицит медицинских кадров и наличие специальных программ по их поддержке.

Ольга Шагиева