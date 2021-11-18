Врач рассказала о случаях тромбоза после перенесенного коронавируса

Переболевшие коронавирусом пациенты могут еще долгое время сталкиваться с последствиями инфекции, в том числе с нарушением свертываемости крови. Получить диагноз «тромбоз» или «инсульт» могут даже молодые люди.

Врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким рассказала, что к ней на прием попадали молодые пациенты, которые перенесли коронавирус в легкой форме, но через три месяца у них случался тромбоз. Если тромбы образуются в сосудах головного мозга, исход может быть фатальным.

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«Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», — приводит ее слова «РИА Новости».

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Ольга Шагиева