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За минувшие сутки в Татарстане от COVID-19 привились 18 143 человека

11:51, 09.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За минувшие сутки в Татарстане от COVID-19 привились 18 143 человека
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки привились 18 143 человека. Всего прививку сделал 1 710 821 житель республики, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Полностью привиты 1 137 552 татарстанца. Уровень коллективного иммунитета в республике достигает 32,9%, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 252 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 32 656.

Все новости о ситуации с COVID-19 — в подборке «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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