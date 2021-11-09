За минувшие сутки в Татарстане от COVID-19 привились 18 143 человека
В Татарстане за минувшие сутки привились 18 143 человека. Всего прививку сделал 1 710 821 житель республики, передает пресс-служба Минздрава РТ.
Полностью привиты 1 137 552 татарстанца. Уровень коллективного иммунитета в республике достигает 32,9%, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 252 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 32 656.
Все новости о ситуации с COVID-19 — в подборке «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым