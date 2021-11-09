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36-летний настоятель храма в Казани умер от осложнений, вызванных COVID-19

11:27, 09.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
36-летний настоятель храма в Казани умер от осложнений, вызванных COVID-19
Фото: kazan.eparhia.ru

Во вторник, 9 ноября, в возрасте 36 лет скончался настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка Красная Горка города Казани иерей Валерий Карпухин, сообщает пресс-служба Казанской епархии РПЦ.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. По благословению главы Татарстанской митрополии Кирилла во всех храмах и монастырях Казанской епархии будет совершаться поминовение.

Отпевание священнослужителя состоится 11 ноября в Никольской церкви поселка Красная Горка, оно пройдет после Божественной литургии. Начало Литургии в 8.00, отпевание начнется в 10.30.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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