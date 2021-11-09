36-летний настоятель храма в Казани умер от осложнений, вызванных COVID-19
Во вторник, 9 ноября, в возрасте 36 лет скончался настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка Красная Горка города Казани иерей Валерий Карпухин, сообщает пресс-служба Казанской епархии РПЦ.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. По благословению главы Татарстанской митрополии Кирилла во всех храмах и монастырях Казанской епархии будет совершаться поминовение.
Отпевание священнослужителя состоится 11 ноября в Никольской церкви поселка Красная Горка, оно пройдет после Божественной литургии. Начало Литургии в 8.00, отпевание начнется в 10.30.
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