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В образовательных организациях Челнов вакцинировали 84% сотрудников

12:34, 09.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В образовательных организациях Челнов вакцинировали 84% сотрудников
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах от COVID-19 вакцинированы 84% сотрудников в образовательных организациях. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра автограда Римма Мухаметзянова в своем Instagram.

Фактов отстранения педагогов от работы нет. Все образовательные организации продолжают работу в штатном режиме, с учетом всех антиковидных мер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По последним данным, в Набережных Челнах первым компонентом привились 199 090 человек, вторым — 131 732 человека.

Вчера глава Управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин рассказал, что в Нижнекамске 13 школьных учителей отстранят от работы за отказ от прививки против коронавируса. Учебные часы этих педагогов распределят между другими преподавателями.

3 ноября Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 2024 года.

    Татьяна Леухина
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