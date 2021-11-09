В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса для пожилых горожан

В Санкт-Петербурге вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. К ним относятся горожане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города, руководитель местного Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Также обязательной процедуре подлежат работники промышленного производства, строительства, транспорта, транспортной инфраструктуры и др. Первым компонентом необходимо привиться до 15 декабря, вторым — до 15 января 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно впервые в мире ввели обязательную вакцинацию против коронавируса среди детей. Первыми к такому решению пришли в Коста-Рике. Процедуру необходимо пройти детям старше 12 лет.

Диана Жиленкова