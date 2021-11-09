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В Набережных Челнах депутата Горсовета оштрафовали за проведение несанкционированного публичного мероприятия

18:35, 09.11.2021 1
В Набережных Челнах депутата Горсовета оштрафовали за проведение несанкционированного публичного мероприятия
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах депутата Горсовета Татьяну Гурьеву оштрафовали на 20 тысяч рублей. Причиной санкции стало проведение несанкционированного публичного мероприятия — пикета против обязательной вакцинации от COVID-19.

Изначально его проведение было согласовано с властями, однако позднее пикет отменили в связи с новыми коронавирусными ограничениями в республике, в частности запретом массовых мероприятий, сообщают «Челнинские известия».

Фото: Ринат Назметдинов

Протокол был составлен в начале месяца. Сама Гурьева отрицает свою вину. По ее словам, она не проводила пикет, а только пришла сообщить гражданам о его отмене. К слову, депутат возглавляет движение против обязательных прививок от коронавируса.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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