Попова рассказала, в каких регионах ухудшилась ситуация с COVID-19

В трех российских регионах идет устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, в 32 — наблюдается превышение среднего уровня. Об этом заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

При этом двумя неделями ранее число регионов, где показатель заболеваемости превышал средний уровень, достигал 50, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На невысоких цифрах сохраняется рост заболеваемости в 61 субъекте, отсутствие значимой динамики в 18 субъектах, явное снижение заболеваемости — в 6.

В то же время глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о том, что на прошлой неделе снизилось число пациентов с коронавирусом, находящихся под присмотром врачей.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 39 160 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в стране зафиксировали 8 873 655 случаев коронавируса.

Татьяна Леухина