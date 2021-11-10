Ученые обнаружили в черном перце соединение, блокирующее распространение COVID-19

Вещество пиперин, содержащееся в черном перце, способно блокировать распространение коронавируса, выяснили ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

Ученые решили изучить вещества, которые могут блокировать слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса, то есть проникновение вируса в клетки человека. Известно, что COVID-19 постоянно мутирует. Это приводит к изменению белков, с помощью которых вирус проникает в клетки, из-за чего со временем препараты теряют свою эффективность.

Для исследования использовались алкалоиды растительного происхождения, в том числе наиболее часто встречающееся соединение пиперин. Ученые пришли к выводу, что пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. Итог — она теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, и вирус не может проникнуть внутрь клеток, сообщает «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко