Сегодня в Казани в вечерний час пик выявили 50 нарушителей масочного режима в общественном транспорте

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Сегодня в Казани в вечерний час пик прошла проверка соблюдения масочного режима в троллейбусах. Профилактический рейд прошел на остановке «Станция метро Г. Тукая». Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

В общей сложности проверили порядка 20 транспортных средств, без масок находились 50 пассажиров. После соответствующего замечания 33 из них сразу же надели средство индивидуальной защиты, остальных 17 человек попросили покинуть салон.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На предприятии напомнили о продолжении проверок. Они проводятся как в наземном транспорте, так и в метрополитене. Пассажиров призвали с пониманием относиться к принятым ограничениям.

Недавно МВД по Татарстану направило полицейских для проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте. В отличие от перевозчиков, которые могут только сделать замечание или попросить покинуть салон, полицейские могут оформлять нарушителям соответствующие штрафы.

Диана Жиленкова