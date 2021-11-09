В Татарстане подтвердились девять новых случаев смерти от COVID-19

В Татарстане зарегистрировали девять новых случаев смерти от коронавируса. Общее количество умерших от инфекции в республике составило 1 078 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За последние сутки COVID-19 унес жизни женщин 1938, 1941, 1947, 1949 годов рождения и мужчин 1930, 1936, 1941, 1945, 1961 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

За прошедшие сутки в РТ зафиксировали 252 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 32 656. Шесть случаев завозных, 246 — контактных. Выздоровели еще 128 пациентов, за весь период пандемии — 26 076. По данным федерального оперштаба, уровень коллективного иммунитета в регионе достиг 32,9%.

Диана Жиленкова