Главное о коронавирусе на 9 ноября: россиян предложили протестировать на антитела, почему привившиеся умирают

Призыв к закрытию ТЦ с нарушениями

В Казанском федеральном университете провели исследование по изучению иммунитета к коронавирусу, формирующемуся после вакцинации. Ученые пришли к выводу, что у привитых и переболевших COVID-19 он не отличается.

Слово «спутник», ставшее словом 2021 года по результатам исследования Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, стало таковым, так как частота его употребления в речи россиян заметно возросла на фоне вакцинации от коронавируса, заявила профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, доктор филологических наук Ирина Ерофеева.

60% студентов и практически весь состав преподавателей вакцинировались от коронавируса в НГПУ. Сейчас в вузе продолжается очный формат обучения, а перевод на дистанционный режим остается рекомендацией. В НЧИ КФУ QR-коды о вакцинации имеют 95% преподавателей, полностью вакцинированы иностранные студенты. Препарат от COVID-19 получили большинство учащихся колледжа при вузе старше 18 лет, которым предстоит производственная практика.

Предприниматель из Набережных Челнов Максим Федоров предложил бесплатно возить вакцинированных горожан в общественном транспорте. По его мнению, введенные в республике новые ограничительные меры создадут серьезные проблемы в транспортной отрасли. Федоров считает, проверки QR-кодов на дорогах могут задерживать рейсы городского транспорта. А если вакцинированным жителям разрешат бесплатно пользоваться им, то прививочные кабинеты заполнятся желающими сделать прививку.



В Татарстане в период с 30 октября по 7 ноября полицейские зафиксировали 135 нарушений ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. 59 из них совершили индивидуальные предприниматели, остальные 76 — должностные и юридические лица.

И.о. руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин призвал закрывать торговые центры, в которых выявят нарушения введенных в Татарстане «ковидных» ограничений. С такой инициативой он выступил после того, как в Нижнекамске противники вакцинации «захватили» один из ТЦ. Полицию он попросил внимательнее следить за соблюдением порядка.

В Татарстане количество выполненных ПЦР-тестов на COVID-19 выросло на 39% за октябрь 2021 года в сравнении с сентябрем того же года. Самыми популярными тестами так называемой «ковидной линейки» в октябре стали на количественное определение уровня антител класса G (спрос на него вырос на 97%) и для определения наличия антител к SARS-COV-2 (спрос вырос на 124%). Также наблюдается рост заявок на вызов службы выезда на дом.

В Татарстане подтвердились 12 случаев смерти от COVID-19. Среди них мужчины 1930, 1936, 1941, 1945, 1946, 1959, 1961 годов рождения и женщины 1941,1947, 1949 годов рождения.

В Татарстане первым компонентом привились 1 692 678 человек. 1 127 854 татарстанца полностью вакцинировались от COVID-19.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов во время прямого эфира заявил, что новый сертификат о вакцинации по-прежнему будет действовать год, о перенесенном заболевании — шесть месяцев. Срок медицинского отвода составит от одного до шести месяцев. Причем срок сертификата не зависит от типа вакцины, отметил Лопушов. Однако в случае ухудшения эпидобстановки решение может быть изменено.

Скачок спроса на вакцинные туры

За последние сутки в России проведено более 373 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 991 117 человек.



В Минцифры объяснили сбой со сроками действия сертификатов о вакцинации на российском портале госуслуг. Он произошел из-за введения единой формы сертификата для тех, кто привился или переболел коронавирусом. Выпущенные документы нужно было оперативно обновить, однако на разработку, внедрение и тестирование такой операции оставалось мало времени. В итоге смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных. Всего на госуслугах выпущено порядка 50 млн сертификатов о вакцинации и у 300 тысяч людей они были с ошибками в плане срока действия.

В Госдуме предложили протестировать россиян на антитела к COVID-19. Как считает врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов, уровень коллективного иммунитета как россиян в целом, так и по отдельным регионам сейчас определить сложно: некоторые обзавелись сертификатами о вакцинации, не прививаясь, а переболевшие без обращения к врачу не попадают в статистику. Он полагает, что прояснить картину можно с помощью тестирования на наличие антител к коронавирусу.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что сделала уже шесть прививок от COVID-19. Комарова участвует в исследовании и использовала препарат «Спутник V».



Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил государственную поддержку для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов. Совет просит включить их индустрию в список наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики. Также они просят ввести безналоговый период по прошедшим нерабочим дням по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС, и компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой сотрудников.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждали сокращение сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная рассказала, что в последнее время симптомы коронавируса стали напоминать ОРВИ и грипп. Пациенты чаще жалуются на боль в горле и насморк, реже — на потерю вкуса и обоняния. 30—50% случаев заболевания характеризуются проблемами со стороны ЖКТ.



Эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на вакцинные туры среди российских путешественников в период с октября по ноябрь 2021 года. Специалисты заявили, что за последние 1,5 месяца они получили «шквал звонков» от агентов и клиентов с запросами на подобные путевки. Например, спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз.

В Вене прививают в борделе

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 250 370 766 человек, 5 056 047 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (46 613 146). На второй строчке — Индия (34 377 113), на третьей — Бразилия (21 886 077), на четвертой — Великобритания (9 379 287), на пятой — Россия (8 689 818, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (755 637). За ними следуют Бразилия (609 573), Индия (461 389), Мексика (289 811), Россия (243 405), Перу (200 469) и Великобритания (142 293).

Британские ученые разработали новый метод, позволяющий точно обнаружить разные варианты коронавируса в образцах, взятых из носоглотки. Преимуществами нового метода ученые называют его точность, которая выше, чем у обычного ПЦР-теста, и то, что он будет легко модифицироваться для обнаружения новых вариантов COVID-19 в будущем.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил Южную Корею скорее признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По его словам, такое решение было бы полезным для развития как гуманитарных, так и экономических связей двух стран.

Директор по стратегическому планированию Управления по общественному здравоохранению Англии доктор Сьюзан Хопкинс призвала британцев в группе риска не откладывать введение третьей дозы вакцины от коронавируса, поскольку эффективность второй дозы вакцины от коронавируса снижается через пять-шесть месяцев после прививки. «Всё чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных», — заявила Хопкинс.



По данным британской Национальной службы здравоохранения, в первом осеннем месяце в Соединенном Королевстве медики провели 19 393 оценки деменции. До пандемии коронавируса показатель был равен 28 641. Из данных статистики следует, что с начала пандемии в Великобритании резко сокращается количество людей с деменцией. Данную проблему со здоровьем попросту стали реже диагностировать. На данный момент согласно оценкам специалистов в стране деменция развивается у 850 000 жителей, хотя официальные цифры намного ниже. В 2012 году британские эксперты поставили задачу провести максимально широкое обследование для выявления большинства случаев развития деменции. Однако из-за пандемии коронавируса широкое тестирование было остановлено.

В венском борделе Funplast, который считается одним из крупнейших в Европе, организовали пункт вакцинации от COVID-19. Владелец Funplast Кристоф Лиелахер рассказал, что сначала это было маркетинговой шуткой, но теперь в заведении есть идеальный центр вакцинации с врачом, медицинским персоналом и комнатой отдыха. Лиелахер добавил, что персонал борделя «соревнуется с австрийским президентом»: у него в кабинете было вакцинировано 380 человек, и в Funplast хотят превысить это число. В борделе принимают даже женщин и детей, которые могут попасть в центр через фитнес-студию.

Маргарита Головатенко