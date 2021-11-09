Казанский профессор объяснила, почему «спутник» стал словом года в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Слово «спутник», ставшее словом 2021 года по результатам исследования Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, стало таковым, так как частота его употребления в речи россиян заметно возросла на фоне вакцинации от коронавируса. Такое заявление сделала профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, доктор филологических наук Ирина Ерофеева.

— Слово «спутник» ассоциируется с огромным прорывом, достижением нашей страны. Вакцина «Спутник V» стала первой разработанной в мире, поэтому ей было дано такое название. Мы первыми совершили научный прорыв — создали вакцину от коронавирусной инфекции, — объяснила ученый.

Ерофеева напомнила, что «спутник» образовано от исконно славянского слова «путь». Такое название в прошло веке в СССР дали космическому аппарату, запущенному на орбиту Земли в 1957 году, сообщает медиапортал КФУ.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Вошедшее в 1960—70-е годы во все языки мира слово до сих пор продолжает в них использоваться, — обратила внимание профессор, добавив, что подобное редко происходит с русскими словами, которые имеют отношение к сфере техники.

Напомним, исследование института Пушкина показало, что в этом году в России слово «спутник» стали использовать в речи в девять раз чаще, чем раньше. На втором месте оказалось слово «Афганистан», на третьем — «Северный поток», на четвертом — «перепись». Топ-5 замкнуло слово «импичмент».



Татьяна Демина