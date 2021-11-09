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В Татарстане непривитых студентов рекомендуется перевести на дистанционку

06:45, 09.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане непривитых студентов рекомендуется перевести на дистанционку
Фото: realnoevremya.ru

60% студентов и практически весь состав преподавателей вакцинировались от коронавируса в НГПУ. Сейчас в вузе продолжается очный формат обучения, а перевод на дистанционный режим остается рекомендацией, выяснили «Челнинские известия».

В НЧИ КФУ QR-коды о вакцинации имеют 95% преподавателей, полностью вакцинированы иностранные студенты. Препарат от COVID-19 получили большинство учащихся колледжа при вузе старше 18 лет, которым предстоит производственная практика.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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