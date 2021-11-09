В Татарстане непривитых студентов рекомендуется перевести на дистанционку

60% студентов и практически весь состав преподавателей вакцинировались от коронавируса в НГПУ. Сейчас в вузе продолжается очный формат обучения, а перевод на дистанционный режим остается рекомендацией, выяснили «Челнинские известия».



В НЧИ КФУ QR-коды о вакцинации имеют 95% преподавателей, полностью вакцинированы иностранные студенты. Препарат от COVID-19 получили большинство учащихся колледжа при вузе старше 18 лет, которым предстоит производственная практика.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко