В Набережных Челнах предложили бесплатно возить пассажиров с QR-кодами в общественном транспорте

Предприниматель из Набережных Челнов Максим Федоров предложил бесплатно возить вакцинированных горожан в общественном транспорте. По его мнению, введенные в республике новые ограничительные меры создадут серьезные проблемы в транспортной отрасли.

Федоров рассказал, что проверки QR-кодов на дорогах могут задерживать рейсы городского транспорта. А если вакцинированным жителям разрешат бесплатно пользоваться им, то прививочные кабинеты заполнятся желающими сделать прививку, передают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Говоря о финансировании такой инициативы, предприниматель заявил, что расходы перевозчиков могут компенсироваться средствами, назначенными на лечение больных COVID-19.

«Сегодня из каждого утюга звучит цифра — на каждого больного «короной» тратится не менее миллиона рублей. Неужели этих средств не хватит оплатить проезд пока еще здорового гражданина?», — рассказывает бизнесмен.

Недавно власти Татарстана объявили о новых ограничительных мерах в республике для борьбы с коронавирусом. Среди них обязательное наличие QR-кода при пользовании общественным транспортом.



Диана Жиленкова